Украинский лидер Владимир Зеленский отказался отводить с позиций Вооруженные силы Украины для того, чтобы уступить территории. Как заявил глава киевского режима, украинские войска не предпримут никаких шагов назад на поле боя.

Как передает агентство Reuters, Зеленский подчеркнул, что Киев готов к перемирию только по линии фронта. По его словам, Красноармейск (Покровск) якобы остается главной целью российских войск. С точки зрения Зеленского, город нужен Москве, чтобы показать Вашингтону безальтернативность вывода украинских войск из Донбасса.

Зеленский также сообщил, что российские силы на красноармейском направлении в восемь раз превышают численность украинских войск. Последствия территориальных уступок со стороны Украины ранее оценили западные аналитики. По их мнению, передача Донбасса — не самый худший вариант исхода конфликта для Зеленского.