В "Манеже" представят уникальные артефакты времен ВОВ

Уникальные артефакты времён Великой Отечественной можно увидеть в столичном "Манеже" на исторической выставке "Великая Победа. Россия - моя история".

Последние приготовления перед открытием сегодня обсудили на пресс- конференции в Москве. На экспозиции будут представлены более 700 экспонатов из 50 музеев и архивов России и Белоруссии, а также из частных коллекций.

Посетители увидят личные вещи героев войны, парадные мундиры, рукописи священнослужителей. На витринах будут представлены Знамя Победы, которое в 45-м развевалось над Рейхстагом, и меч короля Георга VI, подаренный Сталинграду. Выставка приурочена к празднованию Дня народного единства. Пройдёт с 4 ноября по 8 декабря.

"Большой раздел, посвящённый изгнанию нацистов с территории Советского Союза, освобождению Европы. В том числе и черновики посланий Сталина Рузвельту. Акт о военной капитуляции Германии, подлинник, подписанный, вы знаете, в Потсдаме и подпись подлинная Георгия Константиновича Жукова. Никогда такого количества подлинников в одном месте не собиралось", - рассказал Андрей Артизов, историк, руководитель Федерального архивного агентства.