Мужчины в масках ограбили дом в Подмосковье на 57 млн рублей

Разбой с ущербом в 57 миллионов. Полиция в Подмосковье задержала троих подозреваемых в совершении преступления с целью завладеть чужим имуществом для личного обогащения.

Мужчины в масках, вооружившись травматическим пистолетом, по приставной лестнице приникли в частный дом в поселке Битца. Находившихся там женщину и троих детей злоумышленники заперли в ванной, хозяина связали и, угрожая пистолетом, заставили отдать ключ от сейфа.

Всего преступники похитили 10 тысяч долларов, 3 миллиона рублей, а также драгоценности и вещи. После чего скрылись, забрав с собой записи с камер видеонаблюдения.