Мужчины в масках ограбили дом в Подмосковье на 57 млн рублей

Разбой с ущербом в 57 миллионов. Полиция в Подмосковье задержала троих подозреваемых в совершении преступления с целью завладеть чужим имуществом для личного обогащения.
Мужчины в масках, вооружившись травматическим пистолетом, по приставной лестнице приникли в частный дом в поселке Битца. Находившихся там женщину и троих детей злоумышленники заперли в ванной, хозяина связали и, угрожая пистолетом, заставили отдать ключ от сейфа.
Всего преступники похитили 10 тысяч долларов, 3 миллиона рублей, а также драгоценности и вещи. После чего скрылись, забрав с собой записи с камер видеонаблюдения.
"Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили личности подозреваемых и при поддержке Росгвардии задержали троих из них. Ими оказались ранее судимые жители Балашихи, Одинцово и Москвы. Следователем территориального подразделения полиции возбуждено уголовное дело. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.