В Боткинской больнице проходит акция по спасению тяжелобольных людей

В Боткинской больнице сегодня и завтра проходит акция, принять участие в которой может любой желающий. Если сдать всего 4 мл крови, сделать анализ, то его данные попадают в банк доноров и могут спасти тяжелобольных людей. Как работает программа?

Простое желание помочь незнакомцу становится спасением для пациентов с лейкозом или лимфомой. Когда бессильна химиотерапия, пересадка костного мозга - единственный шанс победить болезнь.

"Мы подбираем донора не по группе крови, мы подбираем донора по более сложной системе… Выглядит это все как цифровой код. Поэтому фактически мы смотрим на цифры, которые должны совпасть между собой", - пояснила Юлия Кручинкина, заведующая отделением трансплантации костного мозга.

Для анализа на генетическую совместимость нужна всего одна пробирка крови. Дальше врачи проведут анализ и занесут донора в федеральную базу данных. В ней состоят уже более 300 тысяч потенциальных доноров костного мозга. И система работает. Врач-гематолог Сергей стал донором для женщины из Петербурга с острым лейкозом. Четыре дня перед процедурой ему делали уколы, стимулирующие выработку клеток. Сергей при этом вёл обычную жизнь.

Система донорства работает по всему миру, как огромная международная база данных. В специальных регистрах хранится не сам костный мозг, а цифровая информация о его параметрах - своего рода генетический паспорт.

"На сегодня мы можем найти донора для жителя РФ в таких странах как Сингапур, Израиль и очень многие страны Европы или Америки, с другой стороны, донор из нашей страны может подойти для тяжелобольного пациента из другой страны", - рассказал Вадим Птушкин, главный гематолог Москвы.

Стать потенциальным донором может любой желающий с 18 лет. Достаточно сдать 4 мл крови на анализ - и вас внесут в базу. Попадая в организм больного, кроветворные клетки донора могут запустить процесс обновления крови и полного выздоровления.

Шанс найти "генетического близнеца" для пациента — один на десятки тысяч. Поэтому, чем больше людей в регистре, тем выше вероятность спасти того, кто в этом отчаянно нуждается.