Водоподготовкой в Москве в круглосуточном режиме занимаются четыре станции

Московскому водопроводу сегодня исполнился 221 год. В начале 19 века был отрыт первый водопровод - Екатерининский, о котором сейчас нам напоминает Ростокинский акведук. Его реставрация была завершена в этом году.

А вот непосредственно водоподготовкой в городе в круглосуточном режиме занимаются четыре станции. Одна из старейших – Рублёвская - на площади почти 125 гектаров. Расположена она на правом берегу Москвы-реки в посёлке Рублёво. Современные технологии позволяют бесперебойно обеспечивать жителей чистой питьевой водой. Но прежде чем попасть в квартиры москвичей, она проходит много этапов очистки.

"После отстойников, фильтрации на угольных, песчаных фильтрах, есть технологический анализ воды и результатом уже процесса контроля и очистки воды является вода на выходе, которая должна соответствовать всем требованиям СанПиНа", - сообщил Сергей Фомичев, директор Рублевской станции водоподготовки.