Масштабный фестиваль колледжей проходит в Москве

Хруст денег студенты Московского колледжа бизнес-технологий точно будут слышать часто. Одна из аудиторий стилизована под офис банка. Здесь школьники на один день становятся руководителями стартапов, анализируют рынок и учатся привлекать инвестиции. А еще узнают, как разоблачить фальшивомонетчиков.

На этой неделе Москва превращается в огромный профориентационный лагерь. Одновременно на 48 площадках столичных колледжей стартовал масштабный фестиваль профессий. Для школьников подготовили больше 200 мастер-классов и встреч.

Будущих бухгалтеров тут же погружают в реалии профессии. Задача игры, как и в жизни, не привести бизнес к убытку. "Ребята должны понимать ценность профессии. Без бухгалтера, без "бухгалтера будущего", как я называю, "бухгалтер будущего" - это у нас комбо-бухгалтер, который обязательно должен знать не только бухгалтерский учет. На основании бухучета выстраиваются налоговый учет, управленческий учет, финансовая грамотность", - отметила Анастасия Лобанова, председатель Ассоциации бухгалтеров и аутсорсеров.

Система профобразования Москвы предлагает больше 150 специальностей. "Среднее профессиональное образование набирает огромную популярность. Это закономерно. Это быстрый старт в профессию. Это уверенность в трудоустройстве", - отметила Лариса Аверьянова, директор Московского колледжа бизнес-технологий.

А на этой площадке развернут салон красоты. На кушетках - студенты Московского образовательного комплекса "Запад". Для них быть моделями друг у друга - привычная часть обучения. На базе колледжа есть ресторан и бар с самым профессиональным оборудованием. Школьники попробовали приготовить глинтвейн на гранатовом соке, тарталетки с конфитюром и фруктовый салат с пеной из дыни.

"Это не просто лаборатория. Когда мы трудились над их созданием, мы старались сделать так, чтобы учебное место ребенка было полным аналогом его будущего рабочего места. Именно поэтому ребята, выходя из стен колледжа на производственную практику, достаточно умело и комфортно чувствуют себя на рабочих местах наших работодателей", - рассказала Анна Мельникова, директор Московского образовательного комплекса "Запад".

Площадки фестиваля абитуриенты смогут посетить до 1 ноября. Чтобы сделать осознанный выбор будущей профессии.