Как в Москве борются с наркорекламой

Не просто надпись! Чтобы уничтожить каналы продвижения запрещённых средств, в Москве создана целая система борьбы с наркорекламой. Каждый день сотрудники "Московской безопасности" совместно с префектурами патрулируют улицы и оперативно убирают с фасадов, столбов, асфальта рекламу запрещенных препаратов.

Защищая в первую очередь тех, кто чаще всего становится жертвой опасной пропаганды - детей и подростков. Ведь примитивные на первый взгляд слоганы - это хорошо продуманный маркетинг. А для наркодилеров и вовсе - единственный способ связаться с клиентом. Поскольку онлайн-площадки быстро блокируют. Для борьбы с наркотиками важны не разовые акции. А чётко отлаженная система. Чтобы разорвать всю цепочку - от привлечения внимания к запрещённому препарату до преступления.

"После получения сигнала от сотрудника "Московской безопасности" сотрудники городских служб незамедлительно прибывают на место обнаружения. И ликвидируют эти надписи", - отметил Алексей Агеенко, заведующий сектором по обеспечению правопорядка в районе Филимонковский ГКУ "Московская безопасность".

И помочь здесь может каждый житель столицы. Главное - не проходить мимо опасных надписей. И тут же сообщать о проблеме. Ведь Москва - город, где места наркотикам нет!

"Я увидел и обратился в службу. Они приехали и закрасили, устранили этот недостаток. Работа организована службой города, что своевременно выезжают, закрашивают, устраняют это. Мне как жителю спокойно", - рассказал Василий Клочков.