Кустурица рассказал о планах снять три фильма по русской классике

Эмир Кустурица снимет три фильма по русской классике. Об этом известный режиссёр рассказал студентам на открытии Сербского клуба при МГУ.

Съёмки запланированы уже в будущем году. В планах - экранизация повести Распутина "Последний срок". Далее начнутся съёмки фильма по роману Водолазкина "Лавр".

Также Кустурица представит свою версию "Преступления и наказания" Достоевского. Впрочем, беседа со студентами университета касалась не только творческих, но и личных тем. Так, режиссёр, рассказал, что для него и его семьи всегда означала страна Россия: