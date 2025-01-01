Более 150 человек заразились гепатитом в онкодиспансере на Камчатке

167 человек заразились гепатитом B и C в Камчатском краевом онкологическом диспансере.

Такие данные приводит региональный Минздрав, итоговые цифры озвучит Роспотребнадзор, отметил на пресс-конференции глава Камчатки Владимир Солодов.

"Основная линия, которая прослеживается, - это заражение через контейнер для дезинфекционной жидкости и использование многократных шприцов - не для инъекций, а именно для внесения дезинфекционной жидкости", - рассказал губернатор.

Солодов отметил, что в онкодиспансере сложилась "крайне болезненная ситуация".

Данные о погибших не приводятся. Многие из пациентов онкодиспансера тяжело болели, поэтому необходимо разобраться, что именно послужило причиной смерти – рак или гепатит.

Вспышку гепатита заметили еще в январе 2025 года - тогда были заражены 36 человек. Все заболевшие делали компьютерную томографию с контрастированием. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. По предварительным данным, причиной ЧП стали нарушения, допущенные работниками медучреждения при проведении КТ. Главу регионального Минздрава Александра Гашкова отправили в отставку. Руководитель диспансера и его заместитель подверглись дисциплинарным мерам.

Как сообщает telegram-канал Baza, несколько заразившихся гепатитом пациентов подали в суд на онкодиспансер.