ВС России поразили железнодорожный состав с техникой ВСУ. Поезд перевозил вооружения для Вооруженных сил Украины. Кроме того, российские войска нанесли удар по военному аэродрому, атакованы объекты энергетики, цеха производства и места хранения беспилотников, а также пункты временной дислокации ВСУ, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, подразделения 6-й российской армии продолжают сжимать кольцо окружения в районе Купянска в Харьковской области. В Петропавловке под Харьковом от украинских боевиков зачищено 40 зданий, также уничтожена группа украинских нацгвардейцев, пытавшихся переправиться на шести лодках на правый берег реки Оскол.

ВС России предотвратили две попытки деблокирования окруженной группировки противника. В результате уничтожено до 50 украинских военнослужащих. В Красноармейске подразделения 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ южнее железной дороги, а также в районе железнодорожного вокзала. Полностью зачищен от украинских боевиков микрорайон Троянда.