Что стало с актрисой Екатериной Семеновой после страшной аварии

ДТП случилось во время возвращения Екатерины Семеновой из Казахстана в Россию. Знаменитая актриса ехала в Самару. Однако в какой-то момент водитель машины заснул за рулем и лоб в лоб столкнулся на "встречке" с другим транспортным средством. В результате аварии актриса сломала обе ноги. Она даже передвигалась на инвалидной коляске.

Однако звезда сериала "Две судьбы" не унывает. В новом интервью Екатерина Семенова призналась, что буквально через три недели после автомобильной катастрофы уже снималась.

"Надела на голеностопы поддерживающие кости "сапожки", художники по костюмам купили мне туфли на мягком ходу на два размера больше — и в путь. Ну не могу я сидеть на месте!" - объяснила актриса.

Рабочий график Семеновой расписан на месяцы вперед, ведь она не только снимается, но и играет в театре. Более того, у нее даже находится время на личную жизнь. Екатерина не скрывает, что счастлива в любви, однако личности избранника не раскрывает. Кстати, по некоторым данным, возлюбленный Семеновой тоже артист, передает lady.mail.ru.

"Я действительно трудоголик и очень много вкладываю в работу, для меня она крайне важна. Но, конечно, когда у тебя появляются отношения, приходится находить время и на них. Сегодня я пытаюсь балансировать между кино, театром и личной жизнью. А ведь еще и отдыхать нужно успевать! Но мой любимый человек с понимаемом относится к тому, чем я занимаюсь, — видит, насколько сильно я люблю свою работу", - рассказала Семенова.