Ярослав Сумишевский о семейной трагедии и вопросах сына: "Стал спрашивать: "Почему ты не умер, а мама умерла?"

Ярослав Сумишевский на пике славы. Его концертный график расписан на месяцы вперед. Напряженная работа помогла артисту пережить большое горе: четыре года назад в автокатастрофе погибла его любимая женщина Наталья, мать его пятилетнего сына Мирослава.

Мальчику было три года, когда у него умерла мать. Он не понимал еще до конца, какая трагедия случилась в его жизни. Однако Мирослав взрослеет, у него появляются вопросы. Ярослав Сумишевский в новом интервью рассказал, что ничего не скрывает от сына и говорит ему все как есть.

"Для него это было так: мама уехала, а потом я ему сказал, что она умерла. Но он все равно еще не осознавал этого особо. Сейчас, видимо, по новой что-то осознал — года полтора назад спрашивал: "Что случилось, а почему ты не умер, а мама умерла?" И я эти все подробности рассказываю. Пока ничего не спрашивает. Я думаю, что будет постарше и, скорее всего, появится новый вопрос у него", - сообщил артист.

Сумишевский не скрывает, что тяжело переживал смерть любимой женщины. Чтобы вернуться к обычной жизни, ему помогали и психологи и алкоголь и гастроли. "Хотя тоже на гастролях, когда я поехал, мы же вместе ездили с женой. Приходишь в гостиницу, а там тот же номер, все равно все напоминает. Но тем не менее, работа и понимание того, что у тебя есть сын и надо его воспитывать, помогают встать на ноги заново", - заключил певец.

Отметим, что у Ярослава есть дочь Ксения от первого брака. Артист сообщил "КП", что недавно подарил ей квартиру, автомобиль. При этом он подчеркнул, что это был сюрприз, она сама его об этом не просила. Сумишевский высказал мнение, что если у родителей есть возможность, то лучше обеспечить детей всем необходимым. При этом артист подчеркнул, что сам всех материальных благ добивался самостоятельно.

С другой стороны, рассуждает Сумишевский, современные дети пресыщены подарками, покупками и сюрпризами. Поэтому артист считает, что следует находить баланс. В качестве примера Ярослав рассказал про сына Мирослава. По словам артиста, мальчик уже не знает, чего хочет.

"Вот такого не надо допускать. Если бы у меня в детстве спросили: "что ты хочешь", то я бы целый список написал бы. Там счастье было, когда велик подарили! Все, я с велика вообще не слазил. А сейчас ничем не удивишь", - отметил Ярослав.

Сумишевский сейчас счастлив в новых отношениях, однако предпочитает не раскрывать имени избранницы, лишь отмечает, что она не хочет быть публичным человеком. Однако артист не скрывает, что на первом месте у него все же карьера, а уже на втором - семья. "Хотелось всегда выступать, хотелось стать артистом", - объяснил артист.