Чемпионку мира по биатлону обвинили в нескольких кражах

Биатлонистки сборной Франции заявили о пропаже наличных и ценностей. Об утрате денег и украшений объявили сестры Анаис и Хлоэ Шевалье, а также Каролин Коломбо и Лу Жанмонно, сообщает L'Equipe.

Подозрения в краже пали на французскую биатлонистку Жюлию Симон. Инциденты произошли в то время, когда Симон находилась в одной команде. При этом официальных обвинений со стороны спортсменок не поступало.

Жюлия Симон — десятикратная чемпионка мира. Она обладательница Кубка мира в общем зачете сезона-2022/2023, а также олимпийская чемпионка Игр в Пекине-2022 в составе эстафетной команды.

Симон уже попадалась на кражах. Ранее ее приговорили к тюремному сроку за кражу и мошенничество с банковскими картами. Биатлонистку признали виновной в оплате интернет-покупок чужими кредитными картами в 2021 и 2022 годах. Сумма ущерба составила около тысячи евро.