Лавров подтвердил подготовку Европы к войне с Россией

Россия не может согласиться с тем, чтобы Евразия стала вотчиной Североатлантического альянса. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Лавров подчеркнул, что Европа не скрывает приготовления к новой большой войне. По данным российского министра, Франция и Британия в июле условились о координации ядерных сил. В то же время Лондон и Берлин подписали соглашение о военном сотрудничестве.

Дипломат отметил, что беспокойство Москвы вызывают и планы активизации НАТО в Арктике. Натовцы, кроме этого, стремятся застолбить себе место в Тихом океане. Их цель — сдерживание Китая и изоляция России, приводит слова Лаврова РИА Новости.