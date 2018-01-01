Умер актер Роман Попов

Сегодня, 28 октября, стало известно о смерти известного комедийного актера, звезды сериала "Полицейский с Рублевки" Романа Попова. Артисту было 40 лет. Последнее время актер боролся с раком головного мозга, передает 112.

Напомним, злокачественную опухоль головного мозга у Романа Попова обнаружили в 2018 году. Артисту провели сложную операцию, вмешательство обошлось в 55 тысяч евро. После этого Роман долго восстанавливался, проходил противосудорожную терапию, которую прекратил лишь в 2021 году.

Жена Попова Юлия призналась, что опухоль неоперабельна, поэтому артист пробовал лечиться таблетками, которые привозили ему из-за рубежа. Одна баночка на месяц обошлась в 850 тысяч рублей и не помогла. Первый курс химиотерапии Попов тоже проходил в платной клинике.