Медики до последнего боролись за жизнь Романа Попова: спасали в реанимации

Роман Попов умер в возрасте 40 лет после борьбы с онкологическим заболеванием. Сообщается, что медики до последнего боролись за жизнь звезды комедийного сериала "Полицейский с Рублевки". Артист перед смертью был в коме в крайне тяжелом состоянии на аппарате жизнеобеспечения, уточняет Mash. Однако организм уже не реагировал на лечение. Актер скончался в реанимации.

Роман Попов долгое время боролся с раком головного мозга. На непродолжительное время актеру удалось выйти в ремиссию, однако позже произошел рецидив. Из-за болезни Попов потерял зрение и имел проблемы со слухом, передает Baza.

В июне у Попова случился судорожный приступ, но он отказался от госпитализации, планировал и дальше сниматься в сериалах и кино.

Ранее жена Попова Юлия призналась, что опухоль неоперабельна, поэтому артист пробовал лечиться таблетками, которые привозили ему из-за рубежа. Одна баночка на месяц обошлась в 850 тысяч рублей и не помогла. Первый курс химиотерапии Попов тоже проходил в платной клинике.