Снова первые! Московские школьники выиграли всероссийский турнир по робототехнике. На федеральной территории "Сириус" прошел турнир технологических сборных. В котором приняли участие 200 ребят из разных регионов России.

Ученики средних и старших классов в командах конструировали устройства на тему "Кабы не было зимы". Ребята старательно разрабатывали механизмы. Которые помогли бы в освоении зимнего высокогорного ландшафта.

Гран-при завоевали ученики столичных школ. Их изобретения работали лучше остальных.