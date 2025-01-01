Лукашенко заявил о возможной приостановке размещения "Орешника"

Россия и Беларусь исключительно обеспечивают собственную безопасность. Однако размещение комплекса баллистических ракет средней дальности "Орешник" может быть приостановлено. Необходимое условие назвал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Выступая на III Минской международной конференции по евразийской безопасности Лукашенко пояснил: размещение этого оружия в Беларуси не что иное, как ответная мера на эскалацию ситуации в регионе и современные угрозы. Прекратить эскалацию – и прекратятся разговоры об "Орешнике", приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Белорусский лидер указал на реакцию отдельных "оголтелых политиков" на Западе. Лукашенко подчеркнул, что размещение этих ракет на территории Беларуси не представляет угрозы для других стран – это исключительно мера безопасности.