Госдума приняла поправки о круглогодичном призыве в армию

Государственная дума России приняла во вторник, 28 октября, в третьем чтении поправки в законодательство, предусматривающие осуществление военнообязанных граждан на службу в армию в течение календарного года.

До вступления указанных поправок в силу призыв граждан на срочную службу, включающий явку на медосвидетельствование, психологический отбор и заседание призывной комиссии, явку для отправки к месту прохождения военной службы, проводится в России дважды в год — в рамках весеннего и осеннего призывов, с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря соответственно.

С учетом поправок все мероприятия призыва будут проводить равномерно в течение года, что позволит сократить нагрузку на призывные пункты. В даты весеннего и осеннего призывов будут осуществляться непосредственная отправка граждан к местам прохождения военной службы, уточняет "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что профильный думский комитет одобрил поправки, согласно которым срок явки военнообязанного гражданина в военный комиссариат по электронной повестке не сможет превышать 30 дней со дня ее размещения в реестре.

Тем временем депутат Государственной думы Михаил Делягин заявил, что денежное довольствие для военнослужащих срочной службы в России необходимо увеличить как минимум в три раза. Нынешний оклад солдат и сержантов на срочной службе, составляющий 2492 рубля, парламентарий назвал недостаточным даже удовлетворения минимальных потребностей.