В мире остаются государства, защищающие интересы собственных народов. Такое заявление сделал во вторник, 28 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал слова представителя премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что венгерские власти намереваются сформировать вместе с Чехией и Словакией альянс внутри Европейского союза. В Будапеште отмечали, что целью этого нового объединения станет выработка единой позиции в отношении общеевропейской политики поддержки Украины.

Песков в ответ на это отметил, что "есть также все-таки группа государств, которые преследуют цель защиты своих собственных интересов, интересов своих народов" в то время, как "в ЕС подавляющее большинство государств находятся в европейском милитаристском мейнстриме" и "в милитаристской истерике", сообщает РБК.

Ранее Песков уже указывал, что многие европейские лидеры всячески подстрекают киевский режим к продолжению войны — страны ЕС в большинстве своем "не являются сторонниками мира и не являются силой, которая осуществляет вклад в дело установления мира посредством политико-дипломатических контактов".

При этом представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что Евросоюз и "агрессивное западноевропейское сообщество" начали выдавать "какие-то заявления, опять начались какие-то чуть ли не угрозы". По словам чиновницы, в Брюсселе хотят сорвать любые мирные устремления по урегулированию конфликта на Украине.