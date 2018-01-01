Актеру Роману Попову сделали операцию, после которой он впал в кому и умер

Согласно некоторым данным, состояние Романа Попова ухудшилось 11 октября. Актера увезли в реанимацию в тяжелом состоянии и провели операцию, после которой он впал в кому и больше из нее не вышел, передает SHOT.

Напомним, злокачественную опухоль головного мозга у Романа Попова обнаружили в 2018 году. Артисту провели сложную операцию, вмешательство обошлось в 55 тысяч евро. После этого Роман долго восстанавливался, проходил противосудорожную терапию, которую прекратил лишь в 2021 году.

Жена Попова Юлия призналась, что опухоль неоперабельна, поэтому артист пробовал лечиться таблетками, которые привозили ему из-за рубежа. Одна баночка на месяц обошлась в 850 тысяч рублей и не помогла. Первый курс химиотерапии Попов тоже проходил в платной клинике.

Более того, чтобы оплатить лечение, семья выставила на продажу свой подмосковный дом, Роман Попов открыл сбор денежных средств. Из-за обострившейся болезни у актера начала отниматься левая сторона тела, он терял зрение.

У 40-летнего Романа Попова осталось трое детей: сын Федор, которому 14 лет, а также дочери Елизавета и Марта, которым 12 и шесть лет соответственно.