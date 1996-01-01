Принц Уильям припугнул распоясавшуюся невестку Елизаветы II: даже бабушкиных корги не пожалел

Карл III не мог выселить оскандалившихся Сару Фергюсон и принца Эндрю из 30-комнатного особняка Ройал-Лодж под Виндзором. Бывшие супруги внезапно объявили, что больше не намерены жить вместе, и раз им придется покинуть свой дом, то королю следует выделить им два коттеджа.

Свое требование герцоги Йоркские уже озвучили помощникам Карла III. Естественно они затребовали не абы что, — Эндрю присматривается к бывшему дому принца Гарри и Меган Маркл коттеджу Фрогмор, а Сара хочет заполучить коттедж Аделаида, в котором сейчас живут принцесса Кейт принц Уильям.

Последний на такую наглость отреагировал резко. Уильяму надоело терпеть родственников-скандалистов, которые не принесли монархии ничего, кроме позора. Принц Уэльский пригрозил отменить титулы принцесс Беатрис и Евгении, если они не вразумят отца и тот не покинет Ройал-Лодж, пишет Daily Mail.

Не разжалобили Уильяма даже намеки Ферги, что корги покойной Елизаветы II нуждаются в большом доме. Мол, коттедж Аделаида с его прекрасным садом, подойдет собачкам, а в чем-то поменьше они будут чувствовать себя некомфортно. В ответ на это принц припомнил, что Сара и Эндрю не платили аренду за Ройал-Лодж последние 20 лет. И если им выставят счет, то вряд ли у Сары останется выбор, где жить.

Напомним, что в королевской семье разгорелся очередной грандиозный скандал. Младшего брата короля Великобритании Карла III принца Эндрю еще несколько лет назад обвинили в связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном и в участии в изнасиловании. Теперь оказалось, что в деле замешана и бывшая жена Эндрю Сара Фергюсон, которую называют любимой невесткой Елизаветы II, именно ей королева завещала самое большое сокровище — своих любимых корги.

Выяснилось, что Сара написала письмо обвиняемому в педофилии Джеффри Эпштейну. В своем послании герцогиня называла финансиста "верным и щедрым другом".

Эндрю и Сара в разводе с 30 мая 1996 года. Они сохранили прекрасные отношения и все это время жили вместе.

Поговаривают, что именно Уильям надавил на отца, чтобы тот лишил Эндрю титула принца.