Трамп назвал бомбардировки Хиросимы и Нагасаки "забавным небольшим конфликтом"

Президент США находит забавным тот факт, что между США и Японией произошел "небольшой конфликт". Так оценил Дональд Трамп атомные бомбардировки городов Хиросима и Нагасаки в середине прошлого века – о которых его собеседники, "возможно, слышали".

По словам Трампа, после столь ужасающего события Вашингтон и Токио остаются самыми близкими друзьями и партнерами. Президент США находится с визитом в Японии.

Американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки в августе 1945 года. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек. В Нагасаки погибли и пропали без вести более 73 тысяч человек, позднее от облучения и ранений умерли еще 35 тысяч человек, передает РИА Новости.