Россия отреагировала на угрозы Литвы закрыть транзит в Калининград

Россия обеспечит бесперебойную коммуникацию с Калининградской областью — так отреагировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на заявления властей Литвы о планах по ограничению транзита между основной частью России и ее анклавом.

Как предупредил Песков, "конечно же, мы будем обеспечивать бесперебойную коммуникацию с Калининградом, с неотъемлемой частью Российской Федерации".

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, в свою очередь, подчеркнул, что в ответ на попытки Литвы исполнить свою угрозу реакция Москвы будет очень жесткой. По словам сенатора, действия Вильнюса — это "провокация, направленная на то, чтобы ужесточить и спровоцировать напряжение в этом районе Европы, Балтийского моря", сообщает "Лента.ру".

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков в ответ на слова командующего сухопутными войсками НАТО Кристофера Донахью о планах альянса по подавлению потенциала российских сил в Калининградской области предупреждал, что Россия готова обеспечить безопасность своего анклава всеми необходимыми средствами.

После того, как президент Литвы Гитанас Науседа признался в притязаниях на Калининград и заявил о необходимости "сохранить литовскую культуру", в Кремле напомнили, что Литва является для России враждебно настроенным государством, которое, как выясняется, имеет еще и территориальные притязания.