Шойгу оценил ущерб от ударов украинских БПЛА

Повреждения от ударов беспилотников по российской инфраструктуре оперативно устраняются. Об этом рассказал во вторник, 28 октября, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Как отметил политик, повреждения от атак украинских БПЛА действительно есть, однако "они достаточно оперативно ликвидируются".

При этом "какого-либо серьезного урона или вклада в дестабилизацию обстановки в стране с топливом, с уборочной кампанией, отопительным сезоном они не несут и не могут нести", цитирует Шойгу РИА Новости.

Накануне глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в результате удара ВСУ есть повреждения плотины Белгородского водохранилища и угроза затопления поймы реки Северский Донец. Жителям ряда близлежащих населенных пунктов предложили эвакуироваться, поскольку "враг может попытаться еще раз ударить и разрушить плотину".

Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский отмечал, что возросла угроза поражения объектов критической инфраструктуры и жилых массивов украинскими дронами.