Трамп сплясал перед оставшимися без зарплаты военными

Президент США Дональд Трамп прибыл на базу ВС США в японской Йокосуке. На авианосце USS George Washington американский лидер станцевал под "Y.M.C.A." группы Village People. Танец Трампа транслировался на официальном YouTube-канале Белого дома.

Военнослужащие снимали выступление на видео и сами подтанцовывали - несмотря на то, что из-за шатдауна, длящегося с 1 октября, они рискуют остаться без зарплаты к середине ноября. Министр финансов США Скотт Бессент ранее предупредил, что если бюджетная остановка продолжится, выплаты военнослужащим могут задержаться.

Это уже 22-й шатдаун в истории США и четвертый при президентстве Трампа. Ранее СМИ публиковали кадры, как сотни федеральных служащих США выстроились в очереди за бесплатными продуктами из-за шатдауна.