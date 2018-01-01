Роман Попов перед смертью записал видео: невозможно смотреть без слез

Роман Попов скончался 28 октября в одной из столичных больниц. Ему было 40 лет.



Состояние больного раком актера ухудшилось 11 октября, его увезли в реанимацию, провели срочную операцию, но организм звезды "Полицейского с Рублевки" был слишком ослаблен, Попов впал в кому и больше из нее не вышел.

За пару недель до госпитализации артист записал видео, в котором обратился к поклонникам. На кадрах Роман благодарил за финансовую помощь при лечении и рассказал, что проходит химиотерапию. Актер обещал продолжать бороться.

"Большое спасибо за то, что вы делаете, за сбор. Его можно считать оконченным, на вторую часть точно все есть, спасибо. Вы очень крутые, неожиданно крутые. Вы — суперсила. Большое спасибо всем, буду держать в курсе своих боев и не унывать", — произнес Попов на видео, которое стало его последним публичным обращением.

На кадрах видно, что Роман сидит в инвалидном кресле. Ему было трудно передвигаться самостоятельно.

Напомним, злокачественную опухоль головного мозга у Попова обнаружили в 2018 году. Артисту провели сложную операцию, вмешательство обошлось в 55 тысяч евро. После этого Роман долго восстанавливался, проходил противосудорожную терапию, которую прекратил лишь в 2021 году. Но болезнь после непродолжительной ремиссии вернулась с новой силой.

У 40-летнего Романа Попова осталось трое детей: сын Федор, которому 14 лет, а также дочери Елизавета и Марта, которым 12 и шесть лет соответственно.