Упорное стремление НАТО и Евросоюза нанести "стратегическое поражение" России мешает нормальному диалогу по евразийской безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел нашей страны. Сергей Лавров подчеркнул, что Москва выступает за честное и равноправное сотрудничество, в то время как западные элиты думают лишь об односторонних преимуществах. Так, исходя из собственных интересов, главы некоторых стран ЕС не просто затягивают конфликт на Украине, а уже буквально мечтают о прямом участии в нем.

Репортаж Евгении Проскурновой.