Госдуму попросили ввести "бабушкин капитал"

В России необходимо активнее поддерживать бабушек и дедушек, которые воспитывают внуков, заменяя им родителей. Такое мнение высказала глава Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Волынец обратилась в комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства с инициативой создать в стране "бабушкин капитал". Это аналог материнского капитала, который можно будет потратить по таким же направлениям.

Свою инициативу Ирина Волынец объяснила тем, что даже если бабушки и дедушки официально оформляют опекунство над внуками, у них нет финансовой поддержки. В то же время возможностей заработать денег для обеспечения внуков немного, цитирует предложение главы Национального родительского комитета "Абзац".

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что в России необходимо пятидневные неоплачиваемые выходные всем работающим бабушкам и дедушкам после рождения внуков, причем независимо от того, являются ли родители молодой семьей.

Глава государства Владимир Путин подчеркивал, что поддержка семей остается однозначным приоритетом и важнейшим направлением национальных проектов, поскольку речь идет о будущем нашей страны. В частности, с точки зрения финансовой поддержки в России действует уже очень много проверенных временем инструментов.