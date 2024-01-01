Минсельхоз пообещал избежать нового скачка цен на картошку

Министерство сельского хозяйства России не ожидает повторения ситуации с "перекосом" цен на картофель. Об этом рассказала во вторник, 28 октября, руководитель ведомства Оксана Лут.

Как уточнила министр, по овощам уже сейчас урожай находится на уровне 2024 года, а по картофелю — на 300 тысяч тонн выше в организованном секторе, чем прошлогодний показатель.

Благодаря этому "ситуации с перекосом цен мы не ожидаем", урожай "должен быть хороший достаточно", цитирует Оксану Лут РИА Новости.

При этом Росстат отмечал, что средние цены на картофель в России в сентябре опустились ниже 40 рублей за килограмм впервые с мая 2024 года. Стоимость этих клубнеплодов снижается четыре месяца подряд.

В начале мая выяснилось, что розничные цены на картофель в России выросли в 2,8 раза из-за дефицита, а оптовые – в 4,4 раза. На встрече главы государства Владимира Путина с представителями различных отраслей бизнеса президенту рассказали, что "у нас картошки-то не хватает". Российский лидер пообщался на эту тему с белорусским коллегой Александром Лукашенко — тот заявил, что "и у нас уже всё в Россию продали".

В Кремле подчеркивали, что Владимир Путин отслеживает ситуацию вокруг цен на жизненно важные продукты, в том числе на хлеб. Пресс-секретарь главы государства заявил, что "тема, связанная с ценами, находится постоянно в поле зрения президента, и он постоянно обсуждает ее с правительством".