Вика Цыганова схватилась за голову от новой выходки Орбакайте: "У таких людей нет мозгов!"

Кристина Орбакайте последние годы живет в США, ее дочь Клава даже говорит по-русски с акцентом. Девочка ходит в американскую школу и некоторые традиции новой страны ей пришлись по душе. А знаменитая мама и рада стараться угодить Клаве.

Так, в преддверии Хеллоуина Орбакайте опубликовала на своей странице в соцсети свежие фотографии. Судя по снимкам, семья облачилась в тематические костюмы ради вечеринки. Клава надела наряд чертенка, а Михаил и Кристина предстали в одинаковых рубашках, расшитых пайетками.

В Америке такой "фэлими лук" вызвал восторг. Но в России Орбакайте резко осудили. Певица Виктория Цыганова и вовсе схватилась за голову от выходки дочери Аллы Пугачевой. Артистка уверена, что Орбакайте таким образом может привлечь несчастья в свой дом. Цыганова заподозрила исполнительницу хита "Бровки домиком" в связи с темными силами.

"У таких людей нет мозгов, корней и связей с родиной. Они же все вроде крестились, венчались, показывали нам это. Где же ценности тогда? Видимо, все было напоказ. Они играют на поле сатанизма. Многих празднование подобных мероприятий приводит к суициду", — объявила Виктория в беседе с "Абзацем".