Российские космонавты второй раз за месяц вышли в открытый космос

Российские космонавты 28 октября вышли за пределы МКС. Люк на модуле "Поиск" был открыт в 17:19 по московскому времени.

За текущий месяц это уже второй выход Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого в открытый комос. Первый состоялся 16 октября.

Расчетная продолжительность работ - почти 6 с половиной часов. За это время наши специалисты планируют очистить один из иллюминаторов модуля "Наука" и установить на нём импульсный плазменный инжектор. Он даст возможность ученым исследовать свойства ионосферы Земли, что поможет разобраться, какие изменения там происходят и как это влияет на нашу жизнь.

Кроме того, космонавтам предстоит заменить кассеты в аппаратуре для выращивания кристаллов полупроводников в рамках эксперимента "Экран-М".