США выведут германские "дочки" "Роснефти" из-под санкций

Американские власти выдали Германии письменные гарантии того, что немецкий бизнес "Роснефти" будет освобожден от действия санкций Соединенных Штатов. Об этом рассказала во вторник, 28 октября, министр экономики ФРГ Катерина Райхе.

По утверждению Райхе, из Вашингтона получено письмо, в котором американская администрация признает, что деятельность "Роснефти" в Германии "полностью отделена" от российской материнской компании.

В связи с этим, как сообщает Reuters, США исключат германские "дочки" "Роснефти", находящиеся под управлением властей Германии, из-под действия санкций,

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюзх устанавливает полный запрет на сделки с российскими компаниями "Роснефть" и "Газпром нефть" в рамках очередного пакета санкций. Американские власти также ввели санкции в отношении российских энергокомпаний.

Вслед за этим "Лукойл" объявил, что намеревается продать свои зарубежные активы и в связи с этим планирует подать заявку на продление лицензии для обеспечения бесперебойной работы подлежащих продаже активов.