Предводитель киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с российским лидером Владимиром Путиным "все равно где". Однако тут же Зеленский опроверг собственные слова.

Как сообщает УНИАН, Зеленский заверил в полной готовности к встрече с президентом России, "если трехсторонняя встреча и об окончании войны". Говоря о месте такой встречи, утративший легитимность президент Украины сначала заявил, что "мы готовы — все равно где".

Однако тут же Зеленский уточнил, что "почти все равно — не в Российской Федерации, конечно, и точно не в Белоруссии". При этом Венгрия в качестве принимающей стороны устраивает главу киевского режима, хотя вопросы вызывает отношение венгерского премьер-министра Виктора Орбана к Украине.

Ранее Владимир Путин назвал Москву лучшим местом для встречи с Зеленским. По его мнению, требования киевского режима выбрать другое место избыточны. Путин также подчеркнул, что принимающая сторона дает стопроцентную гарантию безопасности Зеленскому в Москве. Однако глава киевского режима не желает ехать в российскую столицу.

Тем временем появились подробности плана мирного урегулирования конфликта на Украине, который разрабатывает Европа. Источники рассказали, что план будет состоять из 12 пунктов, затрагивающих ключевые аспекты конфликта между Россией и Украиной, а также точки напряженности в отношениях Москвы и западных государств.