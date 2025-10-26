Пропавшую Анну Цомартову встретили в Баку: выглядела испуганной и растерянной

Анна Цомартова пропала два года назад после соревнований в Каспийске. Студентка университета МВД вышла прогуляться и исчезла.

Первая версия о том, что спортсменка утонула, так и не подтвердилась, а родители и друзья не прекращают поиски. Они уверены — Анна жива. На то, что Цомартова спланировала побег, указывает ряд знаков. Близкие девушки считают, что ее завербовали.

Отец Анны признался, что перед исчезновением она стала много рассуждать о красивой жизни — мечтала о дорогих машинах, гаджетах. Но тогда родители предупредили, что если девушка планирует строить карьеру в органах (она училась в институте МВД), заработать большие деньги в этой сфере получится вряд ли. Теперь, вспоминая те беседы, Цомартов считает, что перед дочерью открылась какая-то возможность, кто-то пообещал ей приличную сумму.

Родители Анны не исключают, что она могла стать жертвой шантажа и угроз, поэтому решила сбежать. Они по-прежнему верят в то, что их дочь жива и находится за границей. Тем более, что очень похожую на Цомартову девушку несколько месяцев назад видели в Дубае, а после в Турции. Мать студентки Диана даже летала в Эмираты, пыталась сама найти Анну, но все было тщетно.

Недавно Диане написал мужчина из Азербайджана. Он сообщил, что видел девушку, удивительно похожую на Анну. 29 августа около одиннадцати часов вечера похожая на Цомартову девушка шла по улице с сумкой и маленьким чемоданом. Она выглядела испуганной и растерянной.

"Она подошла к нему, когда он разговаривал с приятелем. Спросила, работают ли они в Госдуме. Мужчина удивился и начал уточнять, что случилось, а она сказала: "У меня проблема. Я хочу уехать обратно в Россию"", — рассказала Диана.

Мужчина предложил помощь — жилье и еду, но она отказалась и быстро ушла. Житель Баку успел заметить, что у девушки был простой кнопочный телефон. Только через несколько часов мужчина понял, что вероятно, разговаривал с Анной Цомартовой. Он увидел видео о пропаже спортсменки.

"Он говорил, что был в шоке. Рост, волосы, черты лица — все совпало. Те же глаза и походка", — поделилась с "161.ru" Диана Цомартова.