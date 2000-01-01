В Госдуме предложили списывать россиянам штрафы за участие в выборах

В России предлагается внедрить меру поощрения избирателей в виде аннулирования неоплаченных штрафов за участие в выборах. С такой инициативой выступили вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат Госдумы Сардана Авксентьева ("Новые люди").

В обращении к главе кабмина Михаилу Мишустину парламентарии назвали целесообразным внедрение материального стимула граждан — за участие в голосовании предлагается списывать неоплаченные штрафы на сумму до 2000 рублей.

Авторы этой инициативы полагают, что, в отличие от концертов или разовой раздачи подарков для привлечения избирателей на участки, списание штрафа принесет гражданам конкретную финансовую пользу, сообщает РИА Новости.

В сентябре в России прошел очередной единый день голосования. Граждане избрали два десятка губернаторов, 11 законодательных собраний, 47 тысяч глав и депутатов муниципального уровня. Всего в выборах приняли участие около 26 миллионов избирателей. Явка составила около 47%, превысив уровень 2023 года.

Весной 2024 года в России прошли выборы президента — они впервые проводились в течение трех дней, с 15 по 17 марта. Явка с учетом дистанционного электронного голосования достигла 77,44% — это самый высокий показатель в новейшей истории страны. Председатель ЦИК Элла Памфилова поблагодарила всех россиян за проявленную гражданскую позицию.