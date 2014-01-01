Киевский режим не сможет вернуть территории, утраченные с 2014 года, даже с помощью коллективных сил Запада. Такое мнение высказал министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

Как отметил итальянский политик, "возвращение территорий, утраченных в 2014 году и после февраля 2022 года, сегодня всеми считается невозможным". Крозетто подчеркнул, что "Россия никогда их не отдаст, а Украина не сможет вернуть их в одиночку, даже с нашей помощью".

Министр призвал киевский режим определиться с приоритетами и допустимыми жертвами — уступить территории или продолжать бои, которые приведут лишь к возрастающему количеству жертв, сообщает Sole24Ore.

Ранее эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна, говоря о перспективах решения территориального вопроса между Россией и Украиной, заявил, что "мы никогда не допустим насильственного изменения границ".

При этом член финской консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема отметил, что если предводитель киевского режима Владимир Зеленский действительно заинтересован в разрешении конфликта, ему следует смягчить тон, поскольку чем более уважительным будет язык общения, тем больше шансов закончить эту войну.