Игорь Николаев публично обратился к дочери, которая перестала с ним видеться

Первый брак композитора Игоря Николаева был ранним. С Еленой Кудряшовой они учились вместе в школе и даже сидели за одной партой. Влюбленная парочка стала родителями уже в 18 лет: у них родилась девочка, которую назвали Юлей.

В начале 1980-х Игорь перевез семью в Москву с Сахалина. Его дочь с ранних лет стала заниматься музыкой. Ребенком она спела песенку о Винни Пухе в детской телепередаче и снялась в клипе Аллы Пугачевой. Юлия окончила музыкальную школу по классу фортепиано и престижную всемирную школу искусств в Майами.

Казалось бы, карьера в шоу-бизнесе девушке обеспечена: есть талант, соответствующее образование и отличные связи отца. Однако в какой-то момент Юля круто изменила свою жизнь и поступила в университет в Майами, где выучилась на фармацевта, и теперь работает в этой области. С отцом у нее всегда были прекрасные отношения, Николаев во всем поддерживал дочь.

Но в последние годы Юлия и Игорь стали терять связь. Их личные встречи почти сошли на нет, Николаев продолжает созваниваться с дочкой и очень страдает, что не может увидеться с ней. В 47-й день рождения наследницы композитор оставил публичное послание.

"У моей прекрасной, талантливой старшей доченьки Юлечки сегодня день рождения! Бесконечно люблю и очень скучаю", — написал он в соцсети.

Поздравила падчерицу и Юлия Проскурякова. Со старшей дочерью Николаева у нее прекрасные отношения. "Дорогая наша девочка, с днем рождения!" — обратилась Проскурякова к Николаевой.