Российские космонавты за пределами МКС: как это было

На космонавте Алексее Зубрицком - специальный костюм с водяным охлаждением, который греет тело человека во время нахождения в открытом космосе. Он подключен к системам жизнеобеспечения скафандра. На поясе скафандра закреплены страховочные фалы с карабинами и необходимые для предстоящих работ инструменты. Например, ключ-трещетка для откручивания болтов или изогнутые кусачки, которые называют динозавриками, для обрезания проводов.

Солнце буквально за пару минут осветило Международную космическую станцию. Когда космонавты покидали борт, МКС находилась еще в тени земли. Для Алексея Зубрицкого этот выход в космос второй. Для командира научной экспедиции Сергея Рыжикова внекорабельная деятельность уже третья. Работают в новых скафандрах "Орлан" седьмой модификации, которые были доставлены на МКС грузовым кораблем "Прогресс".

Космонавты двигаются медленно. Невесомость. По сути - нет точки опоры. К тому же скафандры - хоть и высокотехнологичные, но серьезно стесняют движения. И головой не покрутишь - обзор ограничен визором шлема. При передвижении по внешней обшивке станции главное - безопасность. Через каждые несколько метров космонавты фиксируют страховочные фалы, как альпинисты на отвесной скале. Наблюдая за этой, казалось бы, статичной картинкой, сложно представить, что станция несется над землей с астрономической скоростью - 27700 километров в час. Но никого с обшивки не сдует. А вот уйти в свободный полет от случайного толчка об станцию не хотелось бы.

По плану работ космонавты должны почистить снаружи иллюминаторы модуля "Наука". Проще говоря, отмыть окна от пленки, которая появляется в результате работы двигателей коррекции и космических кораблей. А клининг на орбиту не вызовешь. Перенести внешний пульт управления манипулятора ERA на новое место. Это чисто технические работы. А вот научные: установка на внешней обшивке модуля "Наука" импульсного плазменного инжектора. Он необходим для проведения эксперимента, в ходе которого планируется изучить возмущения окружающего космического пространства искусственными плазменными потоками и их влияние на распространение радиоволн.

Результаты опытов должны лечь в основу создания новых каналов электромагнитной коммуникационной связи. Это когда сигнал передается в виде электромагнитных волн, что позволяет транслировать данные на большие расстояния.

Работа в открытом космосе монотонная. Каждый шаг заранее просчитан на земле и описан в инструкции. Примерно час работы под солнечным светом и потом столько же в тени с использованием фонарей, вмонтированных в скафандры, что, впрочем на ход работ не влияет. И так несколько раз.

Космонавты меняют кассеты в аппаратуре для выращивания полупроводников - это эксперимент под названием "Экран-М". Впервые в истории в открытом космосе выращивают кристаллы идеальной структуры. На земле это тоже возможно, но для этого необходимы сложные, дорогостоящие и довольно крупногабаритные установки и отдельная вакуумная камера. А в космосе вакуум везде, и отсутствует земное притяжение. Если эксперимент признают успешным, кристаллы, необходимые в том числе для солнечных батарей и микроэлектроники, будут производить в космосе, а не на земле.