Силы ПВО сбили 100 украинских дронов над российскими регионами в ночь на 29 октября

Силы противовоздушной обороны отразили очередную попытку воздушной атаки киевского режима на российские регионы. В течение прошедшей ночи ПВО сбила 100 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что над территорией Брянской области сбито 46 украинских беспилотников. 12 дронов уничтожено над Калужской областью, 8 – над Белгородской, 7 беспилотников ликвидировано над территорией Краснодарского края. По шесть дронов сбито над Орловской областью и над территорией Московского региона, четыре из них летели на Москву. Четыре БПЛА уничтожено над Ульяновской областью, по три - над территориями Республики Крым и Республики Марий Эл, два дрона сбито над Ставропольским краем и по одному беспилотнику - над территориями Курской, Смоленской и Тульской областей.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram о попытке массированной атаки на регион. По предварительным данным, повреждено девять жилых домов, и производственное помещение. На местах работают оперативные и экстренные службы.