"Загадочные голубые псы", "Тайны синих собак Чернобыля": британские и американские таблоиды запестрели заголовками как под копирку. И даже показали картинку хвостатых с измененным цветом шерсти. Саундтрек нагнетает атмосферу.

Желтая пресса хорошо знает рецепт прикормки своей невзыскательной аудитории. Щепотка радиоактивной пыли в статье про монстров-мутантов, капелька слез в отрывке про бедственное положение брошенных в зоне отчуждения четвероногих. И масса ужаса - в исторической части про то, что это была самая страшная ядерная катастрофа в истории, а выброс радиации произошел в таком количестве, что собаки якобы мутируют с бешенной скоростью до сих пор. Неделю назад были нормальные, а тут раз - и синие. Правда, всего две из семисот. Но кто будет анализировать.

Перепечатавшие друг у друга эти статьи таблоиды серьезным экспертам слова, конечно, не давали. А их читатели вряд ли будут изучать труды по радиобиологии или генетике. На то и расчет.

"Я был в этой зоне. Никаких мутантов там на самом деле нет, и появление синих собак - это происки шутников, хулиганов, которые в надежде на такой резонанс, собственно, взяли собак и окрасили. Нет у животных гена, который отвечал бы за ярко-синий цвет волос. Его даже в природе нет. Вполне это возможно как пиар-ход для того, чтобы привлечь внимание, для того, чтобы показать, что мы не просто там хлеб едим или бюджетные деньги какие-то осваиваем", - говорит Михаил Шеляков, ветеринарный врач высшей квалификационной категории.

Тема АЭС, Чернобыльской в том числе, сейчас в центре внимания. Киев занимается ядерным терроризмом, обстреливая атомные станции. Коллективный Запад с подачи режима бездоказательно обвиняет в этом Москву. Европейцев, чтобы не скупились на финансирование Украины, запугивают последствиями ЧП на подобных объектах. И синие псы вполне могут оказаться на службе этой ядерной пропаганды.

Ролики в сеть выкладывают волонтеры программы "Собаки Чернобыля". Демонстрируют, как много лет уже кормят, лечат и даже пристраивают потомков тех псов, которых хозяева вынуждены были бросить во время эвакуации после аварии. Приборы показывают: хвостатые не токсичны. В отличие от руководства организации. Она американская. Существует на пожертвования, о расходовании которых не отчитывается. О ком больше печется и кому сочувствует, видно по заглавной странице с нацистскими лозунгами. Собаки же - скорее прикрытие, позволяющее выбивать деньги.

НКО активно торгует политическими сувенирами. И бандана для щенка за 20 долларов с надписью "Мы вместе с Украиной" - самый невинный из них. Зооволонтеры не брезгуют зарабатывать на продаже украинских шевронов и кружек с нецензурными выражениями в адрес России. И каждое упоминание об организации в прессе - шанс на увеличение пожертвований. Именно представители "Собак Чернобыля" слили англо-саксонским таблоидам якобы сенсацию о посиневших животных. Не удосужившись для начала хотя бы попробовать этих псов поймать, отмыть и разобраться.

"В связи с тем, что там зона отчуждения, много различных заброшенных производств. Возможно попадание этих животных в какой-нибудь краситель типа метиленового синего, то, что в народе синькой называется, либо в медный купорос", - отметил Кирилл Горячев, вице-президент Московского общества защиты животных.

Синих собак видели несколько лет назад и в России - в Дзержинске Нижегородской области. Жили они неподалеку от производившего оргстекло завода. Сенсация растворилась в прямом смысле. Быстро выяснилось: животные измазались в безопасном красителе - берлинской лазури.