Мишустин рассказал о мерах поддержки электронной и радиоэлектронной промышленности

Дополнительные меры по развитию электронной и радиоэлектронной промышленности в России стали главной темой совещания с вице-премьерами, которое провел глава кабинета министров.
Михаил Мишустин отметил, что на эти цели в проекте трехлетнего бюджета России заложено свыше 250 миллиардов рублей. Основными инструментами поддержки отрасли являются субсидии на разработку и организацию производства новых видов продукции, а также программы Фонда развития промышленности. Президентом поставлена задача – за следующие пять лет увеличить долю электронной продукции российских предприятий на внутреннем рынке до 70 процентов.
"Чтобы достичь обозначенной цели, необходимо сосредоточить наши усилия на развитии прорывных технологий и инфраструктуры для изготовления широкой номенклатуры радиоэлектронных изделий. Особое внимание уделить масштабированию площадок, которые сегодня у нас работают, для серийного выпуска компонентной базы. И очень серьезно поработать со спросом. Спрос на сегодняшний день – это тоже очень сложная отраслевая задача. Дальнейшая перспектива перед нами – это освоение производства микросхем с современными топологическими нормами", - сказал Мишустин.