Мишустин рассказал о мерах поддержки электронной и радиоэлектронной промышленности

Дополнительные меры по развитию электронной и радиоэлектронной промышленности в России стали главной темой совещания с вице-премьерами, которое провел глава кабинета министров.

Михаил Мишустин отметил, что на эти цели в проекте трехлетнего бюджета России заложено свыше 250 миллиардов рублей. Основными инструментами поддержки отрасли являются субсидии на разработку и организацию производства новых видов продукции, а также программы Фонда развития промышленности. Президентом поставлена задача – за следующие пять лет увеличить долю электронной продукции российских предприятий на внутреннем рынке до 70 процентов.