Минобороны назвало имена новых героев СВО

Новые примеры отваги и мужества наших бойцов в зоне СВО. Гвардии сержант Игорь Бабенков, командуя экипажем танка, грамотно координировал действия подчинённых с учетом данных, полученных от воздушной разведки. В результате наши военные нанесли мощный удар по противнику, уничтожив опорный пункт, пулеметный расчет и до двадцати боевиков. Враг понёс большие потери, а российские войска продвинулись вперёд.

Гвардии матрос Юрий Горянский, рискуя жизнью, смог заменить поврежденный в результате артобстрела кабель питания и восстановить связь между командным пунктом и штурмовыми группами. Его грамотные действия позволили обеспечить бесперебойное управление нашими силами на передовой и выполнить поставленные задачи.