Информация о ситуации в зоне СВО. Российские военные уверенно атакуют противника на всех стратегически важных участках фронта. Наносят поражение живой силе и технике ВСУ на передовой и в тылу.

С воздуха неонацистов громит армейская авиация. В ходе ночного вылета экипаж Су-34 бомбовым ударом ликвидировал вражеский склад с вооружением. А это кадры боевой работы операторов FPV-дронов. В ходе разведки на Красноармейском направлении была выявлена и уничтожена диверсионная группа ВСУ, которая пыталась пройти в наш тыл.

Не дает врагу поднять головы артиллерия. Залпом "Урагана" накрыли пункт временной дислокации боевиков в районе Клебан-Быкского водохранилища. 220-миллимитровые реактивные снаряды легли точно в заданный квадрат. А на Константиновском направлении расчет гаубицы Д-30 поразил сразу два украинских пункта управления БПЛА