Бельгийский министр обороны Тео Франкен позволил себе "вызывающие и безответственные заявления" в адрес России. На это указало во вторник, 28 октября, российское посольство в Бельгии.

Дипмиссия высказалась после интервью Франкена с прогнозами "российских ракетных ударов по Брюсселю" и угрозами "стереть Москву с карты мира".

Как заявили в посольстве, такие высказывания "вряд ли заслуживали бы нашего внимания ввиду их абсолютной ненормальности и полной оторванности от реальности", поскольку охарактеризовать их можно фразой "маразм крепчал".

Однако "европейская общественность должна понимать, что именно такого рода политики, порой переходящие все границы разумного, а не Россия, представляют угрозу для будущего континента и способны ввергнуть его в новую войну".

Российские дипломаты порекомендовали Франкену не "смешить народ признаниями о планах пережить "очередную атаку" со стороны России с помощью личных запасов консервов, свечей и фонариков", а заняться решением собственных внутренних проблем, включая резкое ухудшение уровня жизни населения Бельгии, сообщает РИА Новости.

Ранее член думского комитета по обороне Андрей Колесник отреагировал на заявление польского премьера Дональда Туска о том, что украинские военные якобы вправе атаковать принадлежащие России объекты в Европе. Российский парламентарий отмечал, что Туск — "просто дурак, который вредит Польше и Европе".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что "в ЕС подавляющее большинство государств находятся в европейском милитаристском мейнстриме" и "в милитаристской истерике".