Российские вузы ограничат прием на платные места по 46 специальностям

Министерство высшего образования и науки России разработало методику государственного распределения коммерческих мест между высшими учебными заведениями. Она будет распространяться как на государственные, так и на частные вузы.

Как пишет "Коммерсантъ", распределять места для "платников" будет межведомственная рабочая группа при Минобрнауки. В основном количество коммерческих мест будет соответствовать среднему количеству студентов, обучавшихся на этом направлении за свои деньги за последние два года. Показатель увеличат на 10%, если речь идет о специальности, по которой в вузе учится больше половины студентов.

Платных мест не будет вообще, если средний балл ЕГЭ у абитуриентов, зачисленных на конкретную специальность на коммерческой основе, не дотянул до 50. На направления, по которым в вузе прежде не велся платный набор, в первый раз можно будет получить не больше десяти мест.

Предусмотрена возможность для вузов добиться изменения количества платных мест.

Для ближайшей приемной кампании планируется ограничить количество платных мест по 46 специальностям. Ожидается, что в ближайшее время Минобрнауки опубликует этот перечень для общественного обсуждения.

Ранее заместитель министра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев отметил, что предлагаемые коррективы пойдут на пользу с точки зрения уровня подготовки специалистов. По его словам, будет искоренен подход к платному образованию, согласно которому "даже если ничего не знаете и придете с нулевыми баллами ЕГЭ, все равно диплом получите, причем получите диплом ведущих российских вузов".

Между тем пресс-секретарь заместителя главы Минобрнауки Андрея Омельчука Мария Рощина заявила, что ведомство не планирует контролировать стоимость обучения во всех высших учебных заведениях. В министерстве считают, что нужен единый порядок определения стоимости обучения, но не регулирование самой стоимости.