Собчак устроила страшный беспорядок в дорогом парижском отеле: вот что произошло

Ксения Собчак снова улетела во Францию. У журналистки в Париже намечено несколько светских мероприятий. В первый же день Собчак умудрилась устроить бардак в номере люксового отеля. При чем состоянием апартаментов Ксения сама похвасталась в соцсети.

На видео можно рассмотреть, что по кровати журналистки разбросана косметика, а на тумбочке — остатки еды. Собчак намекнула, что не переживает из-за беспорядка. Для нее важнее вид, открывающийся из окон, а не условия проживания.

"Мое утро — устроить страшный беспорядок, выйти на террасу. Посмотрите, как у меня красиво. Вот такая у меня терраса, ну и как-то душевненько тут", — сообщила Ксения.

Интересно, что ранее Собчак жаловалась на сервис во французских гостиницах. Она сравнила Париж с Москвой и город, который называют самым романтичным в мире, явно проигрывает российской столице. По словам телеведущей, главный минус в том, что парижане не хотят работать. Мол, если что-то понадобится ночью, то вариант один — ждать до утра. В Москве же в любое время можно достать что угодно и кого угодно.

"Здесь нет культуры, что ночью жизнь продолжается, что горничная может разобрать тебе вещи, за твои же деньги, в 12 часов ночи. Вот вчера я приехала и целый скандал в гостинице закатила, чтобы в 12 мне вещи разобрали. Ну почему я должна это делать сама в дорогом отеле?" — делилась Собчак.