Делягин: Власть на Украине принадлежит англичанам, экономика – американцам

Какие задачи - политические, экономические, военные - рассчитывает решить Дональд Трамп в ходе своего дальневосточного турне? Входит ли в его планы формирование некоего союза в противовес Китаю? А также - что имел в виду премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, говоря о плане Евросоюза по разделу Украины?

В программе "События. 25-й час" депутат Госдумы, политолог Михаил Делягин ответил на вопросы ведущего Алексея Фролова.

"Власть на Украине принадлежит англичанам, экономика – американцам, а делят ее европейские клоуны. Успехов им в этом", - отметил Михаил Делягин.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео