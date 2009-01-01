Что стало с могилой Людмилы Зыкиной, к которой никого не подпускают

Народная артистка СССР скончалась 1 июля 2009 года на 81-м году жизни. У нее были миллионы поклонников. На похороны они несли охапки цветов.

Певицу похоронили на Новодевичьем кладбище, где нашли покой многие знаменитости. Казалось, что захоронение Людмилы Зыкиной будет всегда утопать в цветах и выглядеть аккуратным и прибранным заботливыми руками близких и фанатов. Однако выяснился один нюанс.

Людмила Георгиевна четыре раза была замужем, но детьми так и не обзавелась. Завещания исполнительница не оставила, поэтому ее наследниками стали племянники. Выходит, что именно они должны следить за чистотой и порядком на могиле великой артистки. Ведь, как оказалось, на захоронение Зыкиной никого без специальных документов не пускают.

Еще два года назад певец Юлиан пожаловался, что согласно внутреннему распорядку Новодевичьего кладбища, ухаживать за могилами могут только наследники, у которых при себе есть документы на захоронение. Без них охрана погоста ничего делать не разрешает.

Ни поклонники, ни приятели звезды ничего сделать не могут, даже нельзя убрать завядшие цветы из вазонов. Даже директору Людмилы Зыкиной Татьяна Свинкова запретили что-либо делать на могиле. Она на это посетовала летом 2022 года, когда хотела облагородить захоронение, посадить там цветы. Но охрана кладбища этого сделать не разрешила.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Когда корреспондент "ТВ Центра" побывал на Новодевичьем кладбище, он, конечно же, принес цветы и Людмиле Георгиевне, а заодно посмотрел, в каком состоянии ее последнее пристанище. Видимо, кто-то из наследников все-таки посещает погост, или же поклонники несмотря на запреты ухаживают за могилой Зыкиной. Если не учитывать опавшую листву и завядшие цветы, все было в порядке.