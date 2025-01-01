Ракетный комплекс "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство в Беларуси в декабре 2025 года. Об этом заявила во вторник, 28 октября, пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

Представитель главы государства подтвердила, что создание условий для размещения "Орешника" в Республике Беларусь заканчивается — до конца 2025 года он будет поставлен на боевое дежурство.

В связи с этим, как подчеркнула Эйсмонт, "всякие разговоры, быть или не быть "Орешнику", на этом исчерпаны", сообщает ТАСС.

Эта информация появилась сразу после заявления белорусского лидера Александра Лукашенко о готовности отказаться от размещения "Орешника", если на аналогичный шаг решатся европейские государства. Политик подчеркивал, что размещение этих ракет на территории Беларуси не представляет угрозы для других стран – это исключительно мера безопасности.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отмечал, что удар баллистической ракетой средней дальности "Орешник" в безъядерном варианте может быть, гипотетически, нанесен по одной из американских военных баз на территории той или иной страны-члена НАТО в Европе. Произойдет это, как полагает эксперт, если американцы передадут киевскому режиму "Томагавки" для ударов вглубь России.